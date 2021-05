Sulle orme di Mario: escursione alla Piana di Marcesina

Attraverseremo con una facile escursione la Piana di Marcesina, una delle zone più rilevanti a livello naturalistico di tutto il Veneto. Mario Rigoni Stern che amava trascorre il suo tempo libero in Marcesina, le dedicò una sua famosa frase:

“Ma ci saranno ancora degli innamorati che in una notte d’inverno…“

Nell'anno del CENTENARIO della NASCITA del nostro SCRITTORE Mario Rigoni "Stern", vogliamo omaggiarlo con alcune escursioni sui luoghi da lui amati.

Il 29 ottobre del 2018 anche la Piana, come molti altri boschi altopianesi, venne colpita da una terribile sciagura, “Vaia”, il più forte e devastante ciclone che si ricordi in Italia. Migliaia d'alberi abbattuti dalla furia dei venti a quasi 200 km/h. Durante la nostra escursione andremo a vedere cosa è stato fatto, cosa rimane da fare e come la natura si riprende per sanare le sue ferite.

Ampi e luminosi spazi, torbiere d’alta quota, panorami a perdita d'occhio e radure silenziose non mancheranno. Saremo completamente immersi in un ambiente naturale di rara bellezza, che ha ispirato alcune delle opere di Mario Rigoni “Stern”



Sabato 5 giugno 2021

PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:

Ritrovo ore 9.00 Rifugio Valmaron c/o Centro Fondo Enego.

Durata dell'escursione: 4 ore compresa la visita guidata e le soste.

Difficoltà: FACILE/MEDIO

Dislivello: 200 m



COSTO DELL'ESCURSIONE: VISITA GUIDATA

Adulti: € 20,00

ragazzi fino ai 15 anni: € 10,00



Guida: Filippo Menegatti - International Mountain Leader ed Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto



ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Scarponcini da montagna o trekking, pantaloni lunghi, K-way, berretto, guanti, felpa e abbigliamento adatto alla stagione per affrontare un'escursione giornaliera ad una quota di circa 1300 m.s.l.m occhiali da sole.

Zaino con sufficiente acqua e pranzo al sacco.

MASCHERINA PERSONALE e GEL igienizzante



ACCESSORI CONSIGLIATI:

Bastoncini da trekking.

