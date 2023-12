Sabato 23 Dicembre 2023 dalle 17.00 alle 20.00

Escursione panoramica in notturna e al termine cena al Rifugio Biancoia

META: Val Lastaro - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Immagina di passeggiare tra boschi di abete e faggio e i pascoli delle malghe in cui d’inverno la presenza dell’uomo lascia spazio al selvatico.

L’aria invernale è frizzante, ti accarezza la pelle ed una leggera brezza ti porta il rumore dei passi di qualche capriolo che ora riesci a scorgere in lontananza.

Mentre la guida ti racconta curiosità sul territorio circostante e la volta celeste, i tuoi passi sono guidati dal chiarore lunare e le stelle attraverso una suggestiva atmosfera.

In valle i tuoi sensi si risvegliano e ti senti un tutt’uno con la natura circostante. Riesci a percepire il solstizio d’inverno appena passato ed i ritmi lenti del bosco in questa stagione.

Ancora qualche passo, esci dalla valle ed innanzi a te ecco la Pianura Padana con le milleluci di Natale. Un forte contrasto tra l’ambiente in cui sei immerso ed il panorama che hai dinnanzi, eppure entrambi ti generano forti emozioni e ti collegano con lo spirito del Natale imminente.

Al termine è possibile fermarsi a cena al Rifugio Biancoia per uno squisito menù tipico:

Polentina con fonduta di formaggi e funghi

zuppa d'orzo e speck

torta della nonna

acqua vino caffè

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale possibilmente con luce rossa fissa (inviteremo a non utilizzarla).

COSTO: 15€ per l’escursione guidata a persona, 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni e gli abbonati.

COSTO DELLA CENA: 20€ a persona per il menù sopraindicato presso il RIfugio Biancoia. La quota è da saldare direttamente al locale la sera stessa.

Indicare su note eventuali intolleranze/allergie alimentari.

RITROVO: ore 17.00 presso il Rifugio Biancoia - Via Biancoia, 36062 Lusiana Conco VI - https://maps.app.goo.gl/ZgZ4gchDixPtNEXw9

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

NB: non tutte le compagnie telefoniche hanno ricezione in zona.

INFO: Asiago Guide 34718 36825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com