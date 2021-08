Escursione panoramica al crepuscolo sui colli di Monteviale

Prezzo non disponibile

Si cammina al tramonto, partendo dall'Azienda Agricola "A Regola d'Orto" per un panoramico giro ad anello sulle colline di Monteviale.

Mentre il sole scompare dietro le Piccole Dolomiti, si attraversano sentieri tra ampi prati, accompagnati dal canto dei grilli e dai racconti che scaturiscono dai primi lembi della notte. Per brevi tratti il percorso si insinua nel bosco per poi giungere ad un pianoro chiamato "l'osservatorio". Qui si possono ammirare il cielo notturno e una luna ormai piena, mentre sotto spicca la città di Vicenza punteggiata da mille luci.

QUANDO e DOVE: sabato 21 agosto 2021

Ore 20:00 | Ritrovo presso l'Azienda Agricola "A Regola d'Orto" | link Maps: https://g.page/aregoladorto?share

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 7 km, dislivello 120 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni

EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), torcia frontale o portatile, copertina/telo per sdraiarsi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

Telefono: 348 8630711

GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide