Escursione con Old Time Jazz alle Casarette di Valstagna

L’escursione guidata farà scoprire al pubblico non solo la storia della vallata e delle genti che l’abitavano, ma anche la ricchezza naturale di quella zona, come le numerose specie botaniche, anche endemiche, che fioriscono in questo periodo. Come da tradizione Terre Graffiate, anche in questo appuntamento non mancherà un intervento musicale: una volta raggiunto l’antico borgo delle Casarette, il pubblico verrà infatti accolto dalla musica del gruppo Old Time Jazz.

Domenica 23 maggio alle ore 08:30

Partenza: ore 08:30 al parcheggio dopo la chiesa di San Gaetano (Località Valstagna - Comune di Valbrenta).

Rientro: ore 14:00 circa.

Con il Patrocinio del Comune di Valbrenta, l’associazione Terre Graffiate propone un nuovo appuntamento che unisce storia, musica, montagna e natura, con un’escursione guidata alle Casarette di Valstagna, località dove sono evidenti i “graffi” che l’uomo ha lasciato sulla montagna, nel tentativo di ottenere un po’

di terreno coltivabile in un territorio impervio come è quello dei ripidi pendii della Valbrenta.

ATTENZIONE: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per prenotarsi all’evento, fino all’esaurimento dei posti

disponibili, è necessario inviare nome, cognome e recapito telefonico di ciascun partecipante,

via email all’indirizzo prenotazioni@terregraffiate.it o via Whatsapp al numero 375

5165338.

Il percorso:

L’escursione inizia dal parcheggio di San Gaetano, un paio di chi- lometri a nord del centro di Valstagna. Dopo una ripida salita su strada di pietra, l’escursione proseguirà lungo il sentiero E03 fino ad inserirsi nell’Alta Via del Ta- bacco fino alla Località Casarette, incantevole e antico borgo di case di pietra, circondato da terrazzamenti e muri a secco, dove si terrà l’intermezzo musicale.

Il rientro seguirà l’Alta Via del Tabacco fino a Cason dea Nosa (370 m s.l.m.) per poi tornare a San Gaetano.

Attrezzatura necessaria: Abbigliamento e scarponi da montagna, acqua, crema solare, telo per sedersi a terra durante il concerto, mascherina, spray anti-insetti/zecche, pranzo al sacco.

Costo: contributo di 15€ a persona. Prenotazione obbligatoria

Difficoltà: Il percorso non presenta particolari difficoltà, tuttavia qualche breve tratto esposto e la salita un po’ impegnativa, rendono l’itinerario non indicato ad un pubblico che soffra di vertigini o poco allenato.

Dislivello totale: 390 m

Lunghezza totale: 7,35 km

Altezza minima: 200 m s.l.m.

Altezza massima: 560 m s.l.m.

Il gruppo musicale:

Old Time Jazz del clarinetto di Roberto Beggio, il trombone di Beppe Calamosca e la chitarra di Diego Rossato accompagneranno le atmosfere parigine con le canzoni francesi della voce di Margherita Zane (violino) e le atmosfere newyorkesi della voce di Paola Furlano.

Formazione:

Beppe Calamosca - Trombone Roberto Beggio - Clarinetto Diego Rossato - Chitarra Margherita Zane - Voce e violino Paola Furlano - Voce

Per garantire il distanziamento, il numero di partecipanti è limitato e le pause didattiche saranno organizzate per gruppi ridotti, con l’obbligo di indossare la mascherina. In caso di pioggia, l’evento potrebbe essere rinviato o annullato.