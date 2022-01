Escursione notturna verso Campogrosso

Escursione notturna guidata con cena presso il rifugio Campogrosso. La luna piena ci omaggerà di incredibili giochi di luce ed ombre, eleganti riflessi sulle pareti delle Piccole Dolomiti.



Ritrovo SABATO 12 FEBBRAIO ore 16.30 presso il Passo Pian delle Fugazze.



DETTAGLI TECNICI

- durata dell'escursione: 6/7 ore circa, con soste, spiegazioni della guida e cena incluse

- lunghezza del percorso: 13 km

- dislivello complessivo in salita: 400 metri

- altitudine massima: 1550 metri

- difficoltà: medio/facile



EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarponi alti (NO moon boot, no scarponcini tipo Timberland; le scarpe da trekking basse NON sono ammesse nel caso in cui si renda necessario utilizzate le ciaspole);

- bastoncini da tekking

- ciaspole (in caso di forte innevamento)

- borraccia con acqua e/o bevande calde, snack

- torcia elettrica frontale (indispensabile)

- abbigliamento a strati adeguato alla temperatura del luogo e alla stagione, guscio impermeabile

- cambio asciutto da tenere in auto

- mascherina e gel igienizzante obbligatori.



ESCURSIONE:

- adulti: 20 euro

- ragazzi dai 12 ai 18 anni: 10 euro (sconsigliata ai bambini di età inferiore ai 12 anni)

-Eventuale noleggio di ciaspole e bastoncini: 10 euro a persona (in caso di forte innevamento saranno indispensabili)

-il parcheggio è a pagamento (€ 0,50/ora).



CENA IN RIFUGIO:

NON compresa nella quota; menù alla carta (da pagare direttamente al gestore della struttura).

Per la cena in rifugio è obbligatorio presentare green pass secondo le norme vigenti al momento dell'escursione.

Le guide si riservano la facoltà di modificare la percorrenza dell'escursione in funzione delle condizioni di criticità che si dovessero eventualmente presentare, finanche ad annullarla, per garantire l'incolumità dei partecipanti.

PER INFO E PRENOTAZIONI

telefono 349 4658514

e-mail storiedinaturaemontagna@gmail.com



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi entro giovedì 10 febbraio.

L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA IN CASO DI MALTEMPO.