Escursione notturna lungo le terre di confine

Escursione notturna guidata con le ciaspole e con cena in rifugio.

Cammineremo al chiarore della luna lungo le creste di confine, per concludere con la leggerezza di una conviviale cena presso il Rifugio Larici da Alessio.



PER INFO E PRENOTAZIONI

telefono 349 4658514

e-mail soriedinaturaemontagna@gmail.com



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi entro giovedì 13 gennaio.



Ritrovo SABATO 15 GENNAIO ore 16.30 presso il Rifugio Larici da Alessio, Località Larici, Asiago (VI)



DETTAGLI TECNICI

- durata dell'escursione: 5/6 ore circa, soste e cena incluse

- lunghezza del percorso: 7,5 km

- dislivello complessivo in salita: 350 metri

- altitudine massima: 1900 metri

- difficoltà: medio/facile



EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarponi alti (NO moon boot o scarpe basse!), ciaspole e bastoncini

- borraccia con acqua e/o bevande calde, snack

- torcia elettrica frontale (indispensabile)

- abbigliamento a strati adeguato alla temperatura del luogo e alla stagione, guscio impermeabile, guanti e berretto

- cambio asciutto da tenere in auto

- mascherina e gel igienizzante obbligatori.



ESCURSIONE

- adulti: 20 euro

- ragazzi dai 12 ai 18 anni: 10 euro

- eventuale noleggio di ciaspole e bastoncini: 10 euro a persona



CENA IN RIFUGIO

25 euro (prezzo convenzionato).

Per la cena in rifugio è obbligatorio presentare green pass secondo le norme vigenti al momento dell'escursione.



Le guide si riservano la facoltà di modificare la percorrenza dell'escursione in funzione delle condizioni di criticità che si dovessero eventualmente presentare, finanche ad annullarla, per garantire l'incolumità dei partecipanti.



L'escursione sarà condotta da Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.



L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA IN CASO DI MALTEMPO.