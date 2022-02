Escursione notturna guidata con cena al rifugio Campogrosso

Escursione notturna guidata con cena presso il rifugio Campogrosso.

La luna piena ci omaggerà di incredibili giochi di luce e ombre, eleganti riflessi sulle pareti delle Piccole Dolomiti.

Questi monti al confine tra le provincie di Vicenza, Verona, Trento sono di dolomia, quindi prendono il nome da questa roccia che risplende di suggestivi colori al tramonto. Il rilievo più alto è Cima Carega (2259 m), sono montagne che si prestano all'alpinismo con guglie, ripide gole, e pareti rocciose interessanti per gli scalatori come quelle sul Baffelan dove sono presenti vie di ogni difficoltà. Le Piccole Dolomiti possono essere suddivise in tre sottogruppi: la Catena delle Tre Croci si estende tra la Sella del Campetto ed il Passo delle Tre Croci. Il Gruppo del Carega invece prosegue dal Passo delle Tre Croci al Passo di Campogrosso. In questo gruppo si trova anche la vetta più alta dell'intera catena, infine c'è il Gruppo del Sergio Alto, tra il passo di Campogrosso ed il Pian delle Fugazze.

Le Piccole Dolomiti offrono una grande varietà di itinerari e di ogni tipo di difficoltà: ciò è dovuto al fatto che durante la Prima guerra mondiale furono fortificate dall'esercito italiano. Questo fatto permise di ampliare la preesistente rete di sentieri che le solcano: ne è un esempio la strada delle 52 gallerie, opera straordinaria di ingegneria militare che conduce dalla Bocchetta Campiglia alle Porte del Pasubio. Per gli appassionati della natura e delle montagne ci sono stupende escursioni.

NOTTURNA VERSO CAMPOGROSSO

SABATO 12 FEBBRAIO ore 16.30 presso il Passo Pian delle Fugazze

DETTAGLI TECNICI

- durata dell'escursione: 6/7 ore circa, con soste, spiegazioni della guida e cena incluse

- lunghezza del percorso: 13 km

- dislivello complessivo in salita: 400 metri

- altitudine massima: 1550 metri

- difficoltà: medio/facile

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarponi alti da trekking (NO doposci tipo Moon Boot, NO scarponcino tipo Timberland; le scarpe da trekking basse sono ammesse solo nel caso in cui non vengano utilizzate le ciaspole)

- bastoncini da trekking

- borraccia con acqua e/o bevande calde, snack

- torcia elettrica frontale (indispensabile)

- abbigliamento a strati adeguato alla temperatura del luogo e alla stagione, guscio impermeabile

- cambio asciutto da tenere in auto

- mascherina e gel igienizzante obbligatori.

ESCURSIONE:

- adulti: 20 euro

- ragazzi dai 12 ai 18 anni: 10 euro (sconsigliata ai bambini di età inferiore ai 12 anni)

-Eventuale noleggio di ciaspole e

bastoncini: 10 euro a persona (in caso di forte innevamento saranno indispensabili)

-il parcheggio è a pagamento (€ 0,50/ora).

CENA IN RIFUGIO:

NON compresa nella quota; menù alla carta (da pagare direttamente al gestore della struttura).

Per la cena in rifugio è obbligatorio presentare green pass secondo le norme vigenti al momento dell'escursione.



Foto: via facebook rifugio campogrosso