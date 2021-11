Escursione notturna al monte Verena

Escursione notturna guidata con cena presso il rifugio Forte Verena.

Attraverso i suggestivi boschi dei Cimbri giungeremo nella zona sommitale di Monte Verena: qui, aggrappato a pareti strapiombanti, si trova l'omonimo Forte, protagonista assoluto della Grande Guerra.

Il tutto con il fascino della luce argentea della luna piena e con la leggerezza di una conviviale cena in rifugio, con menù dedicato al gruppo.



PER INFO E PRENOTAZIONI

telefono 349 4658514

e-mail soriedinaturaemontagna@gmail.com

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi entro giovedì 18 novembre.

Ritrovo SABATO 20 NOVEMBRE ore 15.30 presso la piazza della Chiesa di Roana.

L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA IN CASO DI MALTEMPO.



DETTAGLI TECNICI

- durata dell'escursione: 6/7 ore circa, soste e cena incluse

- dislivello complessivo in salita: 450 metri

- altitudine massima: 2000 metri

- difficoltà: media



EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarponi e bastoncini da trekking

- borraccia con acqua e/o bevande calde, snack

- torcia elettrica frontale (indispensabile)

- abbigliamento a strati adeguato alla temperatura del luogo

- mascherina e gel igienizzante obbligatori



COSTO ESCURSIONE:

- adulti: 15 euro

- ragazzi dai 12 ai 18 anni: 10 euro



COSTO CENA IN RIFUGIO: 20 euro (menù convenzionato con scelta tra due primi, due secondi, acqua, vino e caffè)

Per la cena in rifugio è obbligatorio presentare green pass o esito negativo del tampone.



Le guide che ci accompagneranno sono associate AIGAE e iscritte al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche.