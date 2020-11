Escursione nella valle del Silan sulle colline sopra Bassano

Questa piacevole escursione autunnale ci porterà a scoprire un angolo di pace a metà fra due frazioni di Bassano Del Grappa: San Michele e Valrovina. Sulle tracce di antichi mulini da grano, ci addentreremo nella fresca Valle del Silan, un vivace torrente che nel tempo ha scavato la roccia dando vita a delle cascate davvero spettacolari. Percorreremo il corso d’acqua fino alla sua sorgente, tra castagni secolari e affioramenti rocciosi, calcaldo un’antica via di transumanza che un tempo faceva da collegamento tra la pianura e i pascoli dell’Altopiano dei Sette Comuni.



QUANDO e DOVE: domenica 29 novembre 2020

Ore 08:45 | Ritrovo presso Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo (Contrà San Michele, Bassano del Grappa) | link Maps: https://maps.app.goo.gl/giFZohYpNG5SUJwF9



DURATA: circa 3,5 ore, soste incluse



▶️ LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 6 km, dislivello 270 m.



💰 COSTO DELL'ESCURSIONE



€ 15,00 adulti



€ 5,00 ragazzi da 11 a 15 anni



Gratis sotto gli 11 anni



🥾 EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati).



❗ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 17:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:



📧 chiara.guidanatura@gmail.com



☎️ 348 8630711



👣 ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.