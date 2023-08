Escursione nella Valle dei Mulini e apertura straordinaria alla grotta di S. Bernardino

Una camminata alla valle dei mulini in quel di Mossano. Un gioiellino berico. Dove il fluire dell’acqua si contrappone ad un tempo che pare sospeso.

Costeggeremo lo “scaranto” che muoveva le “rue” dei mulini fino al secolo scorso.

Secoli fa questa località era molto ricca di corsi d’acqua e gli abitanti ne sfruttarono l’abbondanza per sviluppare l’attività molitoria e costruirono 12 mulini che rimasero in attività fino al secondo dopoguerra.

Termineremo il nostro trekking con la visita alla Grotta di S. Bernardino, apertura straordinaria! Si tratta di un importante sito preistorico che diventò luogo di culto e romitorio nel Medioevo e venne intitolato a San Bernardino da Siena. La sua “architettura” ti stupirà: una specie di chiesetta sormontata da un torrione calcareo che richiama le architetture gotiche. In collaborazione con la PRO LOCO di Mossano, che ha gentilmente concesso l’apertura straordinario del complesso di S. Bernardino e che curerà la visita a questo bellissimo sito.



