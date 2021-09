Escursione nella valle dei gorghi scuri con pranzo in trattoria tipica sulle colline di Marostica

Un torrente che scende dolcemente lungo una valle ombrosa, incidendo la roccia in un susseguirsi placido di cascatelle e pozze. Un’acqua in cui si riflette il verde della vegetazione che fa da cornice ad un paesaggio fiabesco.

Questa è la valle dei Gorghi Scuri, una valle da cui sgorgano, insieme all’acqua, infinite storie: le rocce ci raccontano di un passato in fondo al mare, gli animali e le piante ci parlano di un ecosistema fragile e vitale, i ruderi avvolti dall’edera ci fanno sapere che un tempo l’uomo viveva su questi pendii oggi coperti dal bosco.

L'escursione porterà a risalire l'impluvio del torrente La Valletta da Valle San Floriano a Pradipaldo (frazioni di Marostica) dove si farà sosta per un pranzo tipico in trattoria, per poi completare il giro ad anello scendendo lungo un sentiero che riporterà al punto di partenza.

ESCURSIONE NELLA VALLE DEI GORGHI SCURI A MAROSTICA

QUANDO: domenica 3 ottobre 2021 ore 9:30

Ritrovo presso il parcheggio del ristorante La Rosina | link Maps: https://goo.gl/maps/6gwi856fmiV8SsCa8

DURATA: circa 5 ore, soste e pranzo inclusi



LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 380 m.

COSTI

Escursione con guida naturalistico-ambientale

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni



Pranzo in trattoria tipica "Da Tranquillo"

€ 15,00 menu con tris di primi, dolce, acqua, vino, caffè.



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking, abbigliamento idoneo alla stagione.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE SCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

(tessera n° VE281)



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

