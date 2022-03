Indirizzo non disponibile

Un torrente che scende dolcemente lungo una valle ombrosa, incidendo la roccia in un susseguirsi placido di cascatelle e pozze.

Questa è la valle dei Gorghi Scuri, una valle da cui sgorgano, insieme all’acqua, infinite storie: le rocce ci raccontano di un passato in fondo al mare, gli animali e le piante ci parlano di un ecosistema fragile e vitale, i ruderi avvolti dall’edera ci fanno sapere che un tempo l’uomo viveva su questi pendii oggi coperti dal bosco.

L'escursione ci porterà a risalire l'impluvio del torrente La Valletta da Valle San Floriano a Pradipaldo (frazioni di Marostica), per poi completare il giro ad anello scendendo lungo un sentiero che ci riporterà al punto di partenza.

ESCURSIONE NELLA VALLE DEI GORGHI SCURI A MAROSTICA

QUANDO: mercoledì 2 marzo 2022

ore 8:45

Ritrovo presso il parcheggio del ristorante La Rosina | link Maps: https://goo.gl/maps/6gwi856fmiV8SsCa8

DURATA: circa 3 ore, soste incluse.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 380 m.

COSTI

Escursione con guida naturalistico-ambientale

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi da 11 a 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking, abbigliamento idoneo alla stagione.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE SCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

(tessera n° VE281)



N.B. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.