Escursione nei colli sopra Costozza

Il bellissimo percorso parte dal paese di Costozza sui Colli Berici. Costozza è un piccolo gioiello, ricco di edifici storici e di bellissimi scorci. Si parte di fronte alla villa Da Schio (XVIII sec.) dal parcheggio della 'Botte del Covolo', una vecchia ghiacciaia oggi famosa osteria (dove alla fine si farà aperitivo).

Si sale la scalinata che porta alla chiesetta di S. Mauro Abate (XVIII sec.) con la bellissima torre campanaria dell'XI secolo. Da qui si passa per il sentiero 4 (sentiero dei Romiti) solo in parte (in tutto è lungo 12 km) attraverso i fitti boschi ricchi di covoli e anfratti, dove in autunno si possono raccogliere castagne, ed ampi prati. Scendendo per una facile strada sterrata e una breve deviazione (che si inoltra nella fitta boscaglia) si arriva al ponte Murmurio, un ponte di roccia naturale in mezzo al bosco. Da qui si prosegue verso la stradina che costeggia la bellissima Villa da Schio per tornare alle macchine. Chi vuole si può fermare alla Botte del Covolo per un aperitivo in compagnia.

DOMENICA 24/10 ALLE ORE 14:00

I COLLI SOPRA COSTOZZA: LA CHIESETTA DI S.MAURO ABATE, IL PONTE MURMURIO E I COVOLI

Lunghezza: 7,5KM

Dislivello: 250 MT

Difficoltà: MEDIO-FACILE (difficoltà media solo il primo tratto in salita)

Durata: 3,5 ore circa

Partenza: Park vicino a “La botte del Covolo” a Costozza

Costo: 8 euro

- *I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.*

- Si è pregati di arrivare con 5 minuti di anticipo in modo da partire puntuali.

- SI CONSIGLIANO SCARPE DA TREKKING (NON DA GINNASTICA) ed un ABBIGLIAMENTO IDONEO (a strati).

- ZAINO CON ACQUA E UNO SNACK.

- In caso di MALTEMPO l'escursione sarà rinviata.

CONTATTI PER PRENOTAZIONE: LAURA TORRESIN (Guida Naturalistica-ambientale abilitata e AIGAE nr. VE361)

cell: 3409149681