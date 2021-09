Il mattino ha l'oro in bocca! Escursione sul monte Scandolara e Passo Zovo

Partendo dal valico alpino delle Prealpi vicentine che mette in comunicazione le città di Schio e Valdagno, con le rispettive valli del Leogra e dell’Agno, l'escursione si snoda su sterrati e sentieri che permettono di scorgere un ampio panorama su tutta la pianura vicentina, il Monte Summano e l’Altopiano di Asiago. Territorio interessato dalla Grande Guerra, punto di riferimento per gli studiosi di geologia dove fin dal medioevo si estraeva l'argento e altri minerali preziosi.



PROGRAMMA:



- Ore 8:30 | Ritrovo presso il parcheggio del Ristorante Trattoria Birraiolo Passo Zovo per caffè assieme



- Ore 9.00 | Partenza per il percorso ad anello



- Ore 12:30 | Orario di rientro previsto



Difficoltà facile, dislivello 250m , lunghezza 8 km circa



Accompagnamento con guida ambientale escursionistica associata LAGAP

