Le Guide Biosphaera organizzano un’escursione al tramonto sul monte Cengio, nell’Altopiano dei Sette Comuni.

La partenza il 05/07/2024 sarà alle ore 18.30 dal Piazzale Principe del Piemonte, dove si potranno lasciare le auto e da cui parte la Granatiera, strada militare costruita a strapiombo sulla Valle dell’Astico durante la Prima Guerra Mondiale.

Lungo il cammina si attraverseranno gallerie, trincee e postazioni in caverna, scoprendo la storia di coloro che combatterono e morirono in questi luoghi; saranno sempre presenti gli incredibili panorami sulle montagne e valli circostanti e la natura rigogliosa.

Giunti alla vetta, si potrà ammirare un meraviglioso tramonto, prima di cenare immersi nell’ambiente e tornare alle auto.

L’escursione sarà condotta da una Guida Ambientale Escursionistica e storico.



DETTAGLI TECNICI:

- Lunghezza: 4,5 km

- Dislivello: 300 m

- Quota massima: 1354 m



COSTO:

- 15 euro (adulti)

- 10 euro (under 15)



PRENOTAZIONI:

- www.biosphaera.it



- 0445 1716489