Viola bacia tutti: escursione tra campi di lavanda e mirtilli con brunch

Non serve andare in Provenza per ammirare un romantico campo di lavanda in fiore. La lavanda a km zero ce l'abbiamo nel paese di Vallonara, frazione di Marostica, adagiata sui fianchi di un colle con vista sul Castello Superiore, e con le calde luci del tramonto è ancor più spettacolare.

Dopo il grande successo della prima edizione, si ripete l'evento, stavolta con un percorso più soft, al tramonto, con apericena sull'erba e per l'occasione con la barlady de La Stazione che preparerà al momento un delizioso mojito ai mirtilli (alcolico o analcolico)! A Vallonara c'è una coltivazione di mirtilli pronti da gustare proprio in questo periodo.



PROGRAMMA:

Ritrovo ore 16:30 al campo di mirtilli (Azienda Agricola Frison Maria Rita)

Escursione sulle colline di Marostica con sosta al campo di lavanda dell'Azienda Agricola Pigatto Marco dove i proprietari ci racconteranno come coltivano questa particolare pianta aromatica.

Rientro all'Azienda Agricola di Maria Rita Frison dove si terrà l'apericena* e verrà offerta una degustazione di dolci e mirtilli.

La Barlady sarà a disposizione per preparare altri cocktail su richiesta.

Qui sarà anche possibile acquistare i prodotti delle due aziende agricole: olio essenziale di lavanda, idrolato di lavanda, sacchetti profumati, mirtilli freschi bio.

*Su prenotazione, disponibile Apericena Box preparato dal bar La Stazione (e recapitato fresco sul posto)

- Versione classica: cous cous con pollo croccante e verdure + pinzimonio

- Versione vegana e gluten free: riso nero integrale con tofu e verdure croccanti + pinzimonio



N.B. Il Box include un delizioso Mojito ai mirtilli preparato sul momento dalla barlady de La Stazione! ?

Per i bambini un Box speciale che include: due focaccine artigianali farcite e una polpa 100% pesca.



QUANDO: sabato 3 luglio 2021

Ore 16:30 | Ritrovo presso l'Azienda Agricola Maria Rita Frison | link Maps: https://goo.gl/maps/Fhjv3jbnNWcqqqg99



DURATA: circa 4,5 ore, soste incluse



LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 5 km, dislivello 80 m.



COSTI



ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni



APERICENA

€ 15,00 adulti

€ 8,00 bambini



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, cappello e protezione solare, eventuale cena al sacco (per chi non prenota l'Apericena Box de La Stazione).



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

Tel. 348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

