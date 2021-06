Escursione a Marostica tra campi di lavanda e mirtilli con brunch

UNA DOMENICA CHE SI TINGE DI VIOLA (E BLU!)



Ebbene sì, non serve andare in Provenza per ammirare un romantico campo di lavanda in fiore. La lavanda a km zero ce l'abbiamo nel paese di Vallonara, frazione di Marostica, adagiata sui fianchi di un colle con vista sul Castello Superiore!

Se poi ci aggiungiamo che a Vallonara abbiamo pure una coltivazione di mirtilli pronti da gustare in questo periodo, è una combo perfetta, vero?!



Ecco il PROGRAMMA:



🫐 Ritrovo ore 8.30 al bar La Stazione, caffè e si parte!



🫐 Escursione ad anello sulle colline di Marostica con:

➡️ Sosta e brunch* al campo di lavanda dell'Azienda Agricola Pigatto Marco

➡️ Sosta al campo di mirtilli dell'Azienda Agricola Frison Maria Rita con degustazione



Presso le due aziende agricole sarà possibile acquistare i relativi prodotti: olio essenziale di lavanda, idrolato di lavanda, sacchetti profumati, mirtilli freschi.



🫐 Rientro al bar La Stazione dove verrà offerta una rinfrescante bibita a base di lavanda 🍹



*Su prenotazione, disponibile Brunch Box preparato dal bar La Stazione che include: 2 maritozzi salati (salmone e avocado, pollo e verdure croccanti), 1 pancake proteico con crescenza, 1 polpa di ciliegia 100% frutta, 1 crema al caffè fresca. Su richiesta Brunch vegano e senza glutine.

N.B. Il Brunch Box verrà recapitato fresco sul posto!



QUANDO e DOVE: domenica 20 giugno 2021

Ore 08:30 | Ritrovo presso il bar La Stazione | link Maps: https://goo.gl/maps/6BHx5HdBT51XWqYF7



DURATA: circa 6 ore, soste incluse



▶️ LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 9 km, dislivello 150 m.



💰 COSTI



ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni



BRUNCH BOX

€ 10,00 menu adulti

€ 6,00 menu bambini



🥾 EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, cappello e protezione solare, eventuale pranzo al sacco (per chi non prenota il Brunch Box de La Stazione)



❗ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

📧 chiara.guidanatura@gmail.com

☎️ 348 8630711



👣 ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...