Escursione: la strada dell’Antico Costo

La strada dell’Antico Costo: antichi sentieri di mercanti e pastori, a passo lento di mulo; il mondo alpigiano viveva a passo lento.

Da questa strada transitavano, a flusso continuo, merci, greggi notizie tra altopiano e pianura. Un incrocio tra storie, fino alla nascita della ferrovia.

Un itinerario di scoperta, lungo una parte di questo antico sentiero, per sentire ancora quel lento respiro del passato.

Sabato 15 maggio 2021

Ritrovo e partenza: ore 9:30 presso la piscina comunale di Canove,

rientro previsto nel primo pomeriggio.

Pranzo al sacco.

Prenotazioni fino alle 18:00 di venerdì 14 maggio.

Per info e prenotazioni

WhatsApp 3487700905 Alex

Difficoltà: medio-facile.

Escursione di circa 14 km con 300 m di dislivello.

Per garantire un'escursione in piena sicurezza il numero di partecipanti è ridotto.

L'attività si svolgerà rispettando le indicazioni nazionali per la prevenzione anti covid-19.

Cosa portare:

-scarpe da trekking

-zaino con snack, acqua, pranzo, un cambio

-mascherina

-gel disinfettante

-abbigliamento a strati

Materiale consigliato:

-crema solare

-occhiali da sole

-cappellino/bandana

-bastoncini da trekking

Costo: 20€ a persona

(ragazzi fino a 14 anni: 10€

bambini fino a 8 anni gratuito)

La guida:

Alex, guida ambientale escursionistica, laureato in storia.