Escursione: l'anello naturalistico di Fimon

Ampio itinerario ad anello, tra boschi, torrenti, sorgenti e grotte in una delle più remote valli nel cuore dei Berici. Nel corso dell'escursione andremo a scoprire le più alte sorgenti della Val Ferrara, alcune grotte e... una grotta con sorgente e laghetto interno! Doverosa poi sarà una tappa in Villa di Fimon, una delle più caratteristiche e antiche comunità dei Berici.

DOMENICA 15/1/2023 ALLE ORE 09:30

Anello naturalistico di Fimon

Luogo e ora di ritrovo: ore 9:30 a Fimon (paese no lago), davanti all'osteria "Al Centro" (da Carletto)

Via Valle dei Molini, 3

Dati tecnici:

-Lunghezza: 14 km circa

-Dislivello in salita: 600 m circa

-Impegno e difficoltà: medio/impegnativo. È richiesto un minimo di allenamento. Alcuni tratti con fango richiedono piede fermo.

-L'escursione prevede la visita di alcune grotte, obbligatorio munirsi di pila frontale o torcia.

-Rientro a Fimon previsto entro le 16:00

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (pranzo al sacco)

-Pila frontale o torcia

-Cambio vestiti

Pranzo: al sacco

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 20 euro per il solo servizio guida. 10 euro per i minori di 16 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati, massimo 10 persone.

ATTENZIONE: escursione sconsigliata a chi soffre di claustrofobia.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritto e assicurato AIGAE, tessera VE352.