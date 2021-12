Escursione: l'Anello di Pozzolo

Con questo itinerario si va a scoprire l'altopiano relitto di Pozzolo, la "valle sospesa" dei Berici, tra dolci saliscendi e ampie aperture panoramiche che vanno dalle Piccole Dolomiti alla Val Liona, fino ai Colli Euganei. Lungo il percorso non mancheranno sorgenti, fontane e, per finire, andremo a scoprire lo scaranto del Corio, angolo selvaggio e suggestivo, una valle interna che sfocia nella valle sospesa!

SABATO 18/12/21 ALLE ORE 13:30



Luogo e ora di ritrovo: Ore 13:30 davanti al Bar Pizzeria "All'Alpino"

Il rientro è previsto alle ultime luci del tramonto, è consigliata la pila frontale.

Dati tecnici:

-Lunghezza: 9,5 km circa

-Dislivello in salita: 350 m circa

-Impegno e difficoltà: facile, adatto anche alle famiglie

-Rientro previsto per le 17 circa.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Pila frontale o torcia

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida, 10 € per i minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica.