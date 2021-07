La magia dell’alta montagna: escursione in Val Formica

Questa facile escursione si svolge nella zona dei Val Formica e dei Larici. Il territorio è noto per diversi aspetti: una natura tra le più incantevoli dell’altopiano, la presenza di numerose malghe, la visione di un panorama a 360 gradi che può spaziare fino alle Alpi svizzere. Il percorso si snoda tra pascoli ricchi di fiori ed erbe della zona montana. Il nutrimento sano e pregiato per le vacche al pascolo che producono il noto formaggio Asiago DOP, piatto principale del pranzo presso Malga Larici di Sotto. Si prosegue poi immersi nei boschi di abeti e di larici per scoprire il regno del selvatico e della pregiata fauna montana.

Domenica 1 Agosto 2021 dalle 9.30 alle 12.30

Passeggiata guidata naturalistica in alta montagna

META: Val formica – Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 350 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 9.30 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.