Escursione in cresta tra Valdagno e Monte di Malo

ESCURSIONE ALLA CROCE DEI MASSIGNANI

Partendo dall’antica e caratteristica contrada di Massignani, ci addentreremo subito nei boschi e, camminando proprio sulla cresta dell’altopiano di Faedo, raggiungeremo la Croce dei Massignani, nota anche come “Croxe dela Bocheta”.

Protagonisti di questa escursione saranno non solo i panorami sempre diversi e affascinanti, la natura e la geologia, ma anche molti aneddoti e curiosità storiche che ci riporteranno a rivivere alcuni momenti di vita del passato di questo territorio.



QUANDO e DOVE: Domenica 27 dicembre 2020

Ore 8:45 | Ritrovo presso la chiesa parrocchiale di Massignani Alti, Valdagno (VI). Link Maps: https://goo.gl/maps/URofSAqFK4XRifjL9

DURATA: circa 3,5 ore, soste incluse



▶️ LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 8 km, dislivello 270 m.



💰 COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi da 11 a 16 anni

Gratis sotto gli 11 anni



🥾 EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati)



❗ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

📧 michela.aigae@gmail.com

☎️ 338 4155706 (Michela) - 348 8630711 (Chiara)



👣 ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE iscritte ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche:

🗻 Michela Rampazzo (geologa)

🦋 Chiara Bertacco (naturalista)



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.