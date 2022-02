Escursione in Altopiano: Lupi, Orsi, Linci

Sempre più richiamati dalla Natura che costantemente la vita di tutti i giorni ci allontana, una natura che sta divenendo sempre più selvatica. Ambienti che si stanno a poco a poco arricchendo di biodiversità. Biodiversità che a volte si scontra all’ordine dell’attività umana.

Immersi in ambienti, vari e dal fascino ammaliante e misterioso, dove i nostri sensi, imbarazzati, si perdono avvolti da una natura forte che ci osserva, la guida Michele Pontin accompagnerà alla scoperta dell'Altopiano, delle zone dove è possibilenel sentirla e capirla più profondamente.

Ciaspolata - Il Sentiero del Lupo e non solo, Natura sempre più selvaggia.

SABATO 5 FEBBRAIO 2022 DALLE ORE 09:00 ALLE 15:00

Meta: Zone sud dell’Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni, in ambiente dolce e armonioso ma allo stesso tempo selvaggio, ricco di natura.

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Albergo Ristorante Campomezzavia

Via Campomezzavia, 39, 36012 Asiago VI

https://g.page/Campomezzavia?share

Escursione: difficoltà media - percorso ad anello - inferiore ai 10 km - dislivello positivo 400 m circa

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€

P.S.: A discrezione della guida e in base alle condizioni di innevamento, da ciaspolata potrebbe divenire escursione a piedi.

Spostamento: Mezzo proprio

Equipaggiamento richiesto: Scarponcino da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha a noleggio), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua, thermos con bevanda calda e snack, guanti e berretto, ghettine per neve, ramponcino catenella o chiodini sotto scarpa. PRANZO AL SACCO.

Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè.

Guide: Guida Ambientale Escursionistica Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013), Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago.