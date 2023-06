Escursione in Altopiano: 'In bosco con il boscaiolo'

Escursione antichi mestieri

Giovedì 13 Luglio ore 15.30-18.00

Preparatevi ad immergervi nella maestosità della Natura e a scoprire uno dei mestieri più antichi: quello del boscaiolo!

Nella bellezza e nella tranquillità del bosco si incontrerà un boscaiolo Altopianese che svelerà tutti i segreti del suo mestiere. Le tecniche e gli strumenti utilizzati nel taglio degli alberi, come vengono selezionate le piante da abbattere e come avviene la gestione forestale in Altopiano.



Ritrovo ore 15:30 presso la sede del Museo Naturalistico Didattico Patrizio Rigoni (Viale della Vittoria, 1 Asiago).

SPOSTAMENTO CON MEZZO PROPRIO

Da portare con sé: scarponcini da montagna, vestiario a strati, acqua ed un'eventuale merenda.

NO PASSEGGINI



Costo: 8 € intero, 5 € ridotto

MASSIMO 20 PARTECIPANTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico “P. Rigoni” o presso lo IAT o al seguente google form: https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

tel: 0424600256

sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti IAT

mail: info@asiago.to



sede: Piazza Carli, 1 Asiago