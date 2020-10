Escursione in Altopiano: i cervi in amore

L’autunno è un periodo veramente particolare. Non solo per le piante ma anche per gli animali. Questa escursione ci porterà alla scoperta del bramito: il tipico richiamo del cervo maschio in amore.

Una camminata su bellissimi sentieri per goderci i suoni, le atmosfere ed i magnifici panorami della natura al tramonto.

Possibilità di fermarsi a cenare in rifugio (facoltativo).

SABATO 10/10/2020 DALLE ORE 15:00

Bramito al tramonto: il re della foresta

Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 15:00 al parcheggio nord del comprensorio sci “Le Melette”.

RIF. GOOGLE MAPS: Parcheggio "Le Melette" nord, Località Busa Fonda Parking, Località Busa Fonda, Bassano del Grappa, VI, Italia

DURATA ESCURSIONE: serale

DIFFICOLTA': * facile

DISLIVELLO: 300 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: https://www.giulionicetto.it/.../bramito-cervi-tramonto.../

SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

COSTO ESCURSIONE: 20€

GUIDE:

GIULIO NICETTO

- International Mountain Leader -

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto -

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

- telefonare, mandare un messaggio whatsapp al 3402216433 od al 3407347864;

- iscrivervi online tramite il link: https://www.giulionicetto.it/.../bramito-cervi-tramonto.../

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- scarpe da trekking

- zaino

- pila frontale

- vestiario adeguato

- borraccia d’acqua

- cappello o bandana

LETTURA DEL GRADO DI DIFFICOLTA':

FACILE: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate e senza problemi di orientamento nei casi di nebbia o cattivo tempo. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle tre ore. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking, non necessariamente la pedula o lo scarpone.

FACILE/MEDIO: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate. I dislivelli sono contenuti entro i 250-500 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle 3 - 5 ORE. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking o lo scarpone.

MEDIO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è più complesso, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali. I dislivello massimo rimane comunque all'interno dei 600 metri.

MEDIO/IMPEGNATIVO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è complesso per il dislivello che può arrivare ai 900 metri o per la lunghezza di cammino fino a 6 ore, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali.

IMPEGNATIVO: Sono itinerari che richiedono lunga esperienza, allenamento e forza fisica da parte di chi li percorre. È necessario sapersi muovere con perizia anche nei terreni pericolosi: ghiaioni, ripidi pendii o tratti scoscesi, macchia fitta, alta e senza riferimenti, passaggi in roccia, assenza di sorgenti. La difficoltà del terreno e la distanza dai punti d'appoggio richiedono una totale autonomia. Ove indicato vi può essere la necessità di portare al seguito materiale da bivacco come la tenda, sacco da bivacco, fornello, viveri, richiede allenamento, energia e forte motivazione.