Escursione in Altopiano: 'Andar per erbe e fiori"

Escursione e visita in fattoria didattica

Venerdì 14 Luglio ore 15.00-18.00

Quanto può essere affascinante scoprire che ci sono erbe officinali e fiori commestibili anche sotto ai nostri piedi e noi non lo sappiamo?

Accompagnati dall’esperto botanico ci si addentra nel mondo delle erbe e dei fiori camminando per i prati che circondano la fattoria didattica di Roana. Si impara a riconoscere le specie vegetali presenti in Altopiano, a scoprire quali erbe possono essere utilizzate in cucina, quali per la preparazione di tisane e quali hanno proprietà curative per specifiche condizioni di salute.

Da portare con sé: scarponcini da montagna, vestiario a strati, acqua, una merenda, cappellino, crema solare.

NO PASSEGGINI

Età consigliata + 6 anni

Costo: 8 € intero, ridotto 5 €

MINIMO 5 E MASSIMO 25 PARTECIPANTI AD ESCURSIONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” o presso lo IAT o al seguente Google form:

https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

tel: 0424600256

sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti IAT

mail: info@asiago.to



sede: Piazza Carli, 1 Asiago