Escursione guidata sui Colli Berici, da Toara all'Eremo di San Donato, tra natura, storia e leggende

Escursione ad anello storico naturalistica tra boschi, oliveti e vigneti dei Colli Berici. Durante il tragitto la guida vi condurrà alla scoperta dei colli facendovi scoprire la flora, la fauna, la geologia, la storia, le leggende del territorio e i covoli dell'eremo di San Donato.

L'escursione è in programma il 29/01/2023

Ritrovo a Toara di Villaga, nei pressi della fontana alle ore 9,45

Rientro per le 15,30 circa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza 12 km;

Dislivello 300 m

Difficoltà: E : escursionistica

ABBIGLIAMENTO: Adeguato alla stagione: bastoncini, abbigliamento a strati, scarponcini da trekking, meglio alti alle caviglie e comunque con una buona aderenza sui vari tipi di terreno. Abbigliamento anti-pioggia e copri zaino in caso di maltempo.

COSTO A PERSONA : Costo escursione : 15 euro adulti, 8 euro bambini dai 7 ai 13 anni

Per prenotazioni e per maggiori informazioni sul percorso contattare:

Simona Guida Ambientale Escursionistica Tel.: 388.638 3495 anche con whatsapp dalle ore 16 alle 19, in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile oppure inviando email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com

PRANZO AL SACCO