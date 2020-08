Lusiana: escursione guidata a cavallo

Attraverso una strada sterrata, cavalchiamo tra boschi di abete e faggio che ci sapranno inebriare della loro balsamica essenza ed arriviamo sui pascoli delle malghe dove ci sono le mucche al pascolo. Da lì godiamo di uno straordinario tramonto.



Un pomeriggio in natura, con la competenza di una guida che vi permetterà di godere del territorio, cogliendone le molteplici meraviglie procedendo a cavallo!

Partendo da località Puffele, a 10 minuti da Asiago, questa escursione guidata a cavallo ci porta alla scoperta dell’Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni.

Sabato 22 Agosto dalle 17.30 alle 20.30



Escursione guidata storico- naturalistica a cavallo

META: Puffele - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.



DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra strade sterrate e brevi tratti di strada asfaltata.



DA PORTARE CON SÉ: scarpe comode, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca.



Possono prenotare le persone dai 14 anni compiuti.



COSTO: 40 €, per l’escursione guidata a cavallo, compreso di istruttore e guida.



Luogo di ritrovo: ore 17.30 presso la Baita al Fungo, a 10 min da Asiago, lungo la SP della Fratellanza (Bassano - Asiago), in comune di Lusiana Conco VI.



Si parte a cavallo dal luogo di ritrovo.



INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com



Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni. Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare i sensi e rigenerare la mente…

ESPERIENZE IN NATURA

Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di Roccia - Escursioni con Astrofilo...

TURISMO RURALE

Giro Malghe - Degustazioni guidate di Asiago DOP - Andar per Erbe - Sulle tracce dei Cimbri...

TURISMO ESPERIENZIALE

Albe in Malga - Escursioni Notturne - A lume di candela - Bagno di Foresta - Animazione alla Lettura...

VISITE STORICHE - GRANDE GUERRA

La Guerra dei Forti - La Battaglia degli Altipiani - Vita in trincea - Sentieri di Guerra - Letteratura di Guerra