Escursione guidata nel Monte Corno e aperitivo con degustazione in malga

Da gran parte della pianura Veneta, alzando lo sguardo, si può vedere Monte Corno ed i suoi alpeggi. Tra questi c’è Malga Mazze Inferiori, gestita da un giovane ed intraprendente contadino che ci guiderà alla scoperta dei suoi prodotti, mentre il sole scende dietro ai monti ammantando tutto di magia.



Nella escursione di sabato pomeriggio troviamo il perfetto mix tra, storia, natura, panorami mozzafiato e gustosi prodotti tipici.

Dal territorio alla tavola per un’esperienza sensoriale a 360 gradi.



Camminare con gusto: tramonto in Malga

Sabato 22 Agosto 2020 dalle 18.00 alle 21.00



Evento speciale: passeggiata guidata al tramonto e aperitivo in Malga- Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

META: Malga Mazze Inf. produzione formaggi di montagna freschi,ricotta, yogurt e salumi

La malga e il suo formaggio

Il formaggio Malga Mazze nasce a 1300 metri di altitudine nelle malghe situate sul Monte Corno. I bovini nel periodo d'alpeggio (da giugno a settembre) pascolano le erbe più svariate che nascono spontanee nei pascoli delle malghe di montagna.Il latte viene lavorato crudo nel piccolo caseificio di malga Mazze Superiori dalle sapienti mani di mastri casari che rispettano antiche ricette.

La produzione avviene utilizzando latte parzialmente scremato (per affioramento della panna), caglio, fermenti e sale. Da questa lavorazione a seconda della stagionatura e dei trattamenti possiamo distinguere due varietà di formaggio Malga Mazze:

- il mazze mezzano che viene stagionato minimo tre mesi e massimo sei, si presenta esternamente con una crosta di media durezza di colore giallo, internamente invece il colore risulta essere bianco, l'occhiatura di medie dimensioni e il gusto, sebbene la consistenza della pasta faccia pensare ad uno stagionato, è delicato. Le forme cilindriche non superano gli 11 chilogrammi;

- il mazze vecchio che viene stagionato dai sei mesi in su, ha un duro cuore color giallo paglierino dal gusto intenso a volte piccante protetto da una solida crosta giallo scura. Superati i 20 mesi di stagionatura sviluppa un gusto ancor più persistente e la consistenza somiglia a quella del grana padano. Le forme, sempre cilindriche, pesano al massimo 9 chilogrammi.

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.



DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m, non sono presenti tratti esposti.



DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino, pila frontale.



COSTO: 20€, per l’escursione guidata e aperitivo con degustazione in malga. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.



RITROVO: ore 18.00 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

Spostamento con mezzo proprio.



INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com



Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.

Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare i sensi e rigenerare la mente…

ESPERIENZE IN NATURA

Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di Roccia - Escursioni con Astrofilo...

TURISMO RURALE

Giro Malghe - Degustazioni guidate di Asiago DOP - Andar per Erbe - Sulle tracce dei Cimbri...

TURISMO ESPERIENZIALE

Albe in Malga - Escursioni Notturne - A lume di candela - Bagno di Foresta - Animazione alla Lettura...

VISITE STORICHE - GRANDE GUERRA

La Guerra dei Forti - La Battaglia degli Altipiani - Vita in trincea - Sentieri di Guerra - Letteratura di Guerra