Escursione guidata a Cesuna in compagnia degli alpaca

Escursione guidata in compagnia degli alpaca. Martedì 26 dicembre 2023 alle 10 e alle 15.15

Dall’abitato di Cesuna, un caratteristico paesino di montagna, ci dirigiamo verso un bosco di abeti per immergerci nella natura e lasciarci pervadere dalle note balsamiche e dalla bellezza del bosco d’inverno.

Ad accompagnare i nostri passi saranno dei simpatici amici pelosi, gli Alpaca!

Sarà un’occasione per conoscere meglio questi animali e per godere della loro simpatia portandoli di tanto in tanto con la cavezza tra prati e boschi godendo di un paesaggio meraviglioso e vivere una Montagna di Emozioni!

La prenotazione è obbligatoria.

Si procederà a piedi senza ausilio di ciaspole.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna, strade sterrate e qualche breve tratto di strada poco trafficata. Il dislivello in salita è inferiore ai 150 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna impermeabili, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, berretto, guanti.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata a passo d’alpaca a persona, 10€ per i bambini e ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ORE 10.30 e ore 15,15 nei pressi di Cesuna.

Informazioni precise sul luogo di ritrovo verranno comunicate ai prenotati il giorno prima dell’evento. Si partirà a piedi dal punto di ritrovo.

INFO: Asiago Guide 34718 36825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

META: Cesuna - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Evento co-finanziato ed organizzato con la pro loco di Cesuna.