I partecipanti attraversano insieme le antiche e caratteristiche contrade di Mezzaselva e i suoi boschi, accompagnati dalla fioca luce delle lanterne che scalda il cuore. Questo percorso offre un modo meraviglioso per concludere la magica giornata di Natale. Passo dopo passo, riscoprono insieme le antiche tradizioni Cimbre delle Bainachten, ovvero delle Notti Benedette - le Feste Natalizie, che includono l'ardere del grande ceppo che porta bene e la condivisione del pane. Con la speranza di avere l'occasione di fare personalmente gli auguri, viene espresso un sentito Guuta Bainacht (Buon Natale in Cimbro) a tutti.

Lunedì 25 dicembre 2023 dalle 17.30 alle 20.30

Escursione guidata di Natale a lume di candela

META: i boschi e le contrade di Mezzaselva - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Evento promosso dalla pro loco di MEZZASELVA



La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna, e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 220 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 10€ a persona per l’escursione guidata a lume di candela.

RITROVO: alle ore 17.30 di fronte alla PRO LOCO MEZZASELVA - Piazza Cimbri, 21, Mezzaselva

A seconda della presenza di ghiaccio/neve si potrà partire a piedi direttamente dal punto di ritrovo, oppure potrà essere necessario uno spostamento in auto, con mezzo proprio, di qualche minuto per giungere al punto di partenza. In ogni caso, info precise verranno comunicate ai prenotati il giorno prima dell’evento.

INFO: Asiago Guide 34718 36825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com