Escursione guidata alle 52 gallerie del Pasubio

La strada delle 52 Gallerie ha dei nomi, dei volti, delle mani, degli occhi, dei cuori.

Appartengono a dei ragazzi giovanissimi che, più di un secolo fa, crearono letteralmente dal nulla qualcosa di incredibile, spregiudicato e al contempo seducente, come scrisse uno di loro, il 19enne tenente Ugo Cassina. Ormai questi ragazzi sembra di conoscerli da sempre.



Sabato 6 novembre è in programma una escursione alla 52 gallerie cercando di scrutare con quegli stessi occhi, di sfiorare la roccia con quelle stesse mani. Forse questa incredibile strada, alla fine, sedurrà anche noi, nello stesso modo in cui 100 anni fa sedusse loro.



PER INFO E PRENOTAZIONI

telefono 349 4658514

e-mail soriedinaturaemontagna@gmail.com

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi entro le ore 16.00 del giorno precedente all'escursione.

Ritrovo SABATO 6 NOVEMBRE ore 9.00 a Bocchetta Campiglia.



L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA IN CASO DI MALTEMPO.



DETTAGLI TECNICI

- durata dell'escursione: 7 ore circa, soste incluse

- dislivello complessivo in salita: 780 metri circa

- altitudine: tra quota 1216 e 2000

- difficoltà: impegnativo



ATTREZZATURA RICHIESTA

- scarponi e bastoncini da trekking

- borraccia con acqua e/o bevande calde

- torcia elettrica (indispensabile)

- abbigliamento a strati adeguato alla temperatura

- pranzo al sacco



PREZZI PER PERSONA

- adulti: 18 euro

- ragazzi dai 14 ai 18 anni: 12 euro



Il parcheggio di Bocchetta Campiglia è a pagamento per tutta la giornata (€6,00 in monetine).



Le guide sono associate AIGAE e regolarmente iscritte al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche.

