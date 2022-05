Avete mai visto un animale selvatico in natura?

Avete mai sentito quel brivido di stupore percorrervi durante l’avvistamento?

E il senso di assoluta libertà che trasmette?

Questa è l'occasione giusta! Sabato è in programma una escursione guidata alla scoperta di un meraviglioso mondo, nascosto e selvatico. Si potranno avvistare branchi di Mufloni e Caprioli, moltissime specie di uccelli, dai più piccoli con le loro splendide melodie ai grandi rapaci con il loro volo regale.

Si incontreranno anche degli abitanti di ambienti molto particolari e sempre più rari, con i loro rituali di corteggiamento.

Il tutto verrà allietato da curiosità e descrizioni delle appassionate guide di Asiago che vi faranno entrare in punta di piedi nel magico mondo degli animali di montagna!

Come sempre, l’escursione si svolgerà in maniera rispettosa, non solo della fauna selvatica ma dell’intero territorio Altopianese.

Sabato 28 maggio 2022 dalle 18.00 alle 21.00

Escursione guidata alla scoperta del mondo selvatico dell’Altopiano

META: Rubbio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo).

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate e qualche breve tratto di strada asfaltata poco trafficata.

Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano possibilmente poco appariscente, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino, pila frontale (possibilmente con luce rossa), eventuale binocolo.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

LUOGO DI RITROVO: ore 18.00 a Rubbio - info e posizione al momento della prenotazione.

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo dove non sono presenti servizi igienici o punti ristoro.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Verranno adottate tutte le disposizioni anti contagio Covid-19 in essere al momento dello svolgimento dell’escursione.