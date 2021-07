Il sentiero si sviluppa lungo il lato sud-ovest del massiccio montuoso, scavato per lunghi tratti nella roccia viva e in alcuni punti utilizzando gallerie. In circa 7 km, si arriva a quota 1347 metri, ma il dislivello di 200 metri non si fa sentire. Numerosissimi punti di interesse storico (trincee, gallerie, postazioni di artiglieria, oltre al famosissimo salto dei granatieri) consentono piacevolissime soste e in caso di giornate calde i passaggi in galleria permettono di rinfrescarsi.

ESCURSIONE GUIDATA al MONTE CENGIO A STRAPIOMBO SULLA PIANURA VENETA

mercoledì 4 agosto 2021, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 9.00 al Piazzale della Baita Azzurra a Treschè Conca di Roana

DURATA ESCURSIONE: mezza giornata

DIFFICOLTA': * facile

DISLIVELLO: 200 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio



La vista sulla parte finale della Valle dell'Astico e sulla retrostante pianura di cui si gode per tutto il tragitto toglie il fiato.



COSTO ESCURSIONE: Adulti 20€ Ragazzi: 10€

GUIDE: ANNA SELLA

- Guida Naturalistica Ambientale della Regione Veneto



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Telefonare al numero di telefono 340.7347864

Mandare un WhatsApp al numero 340.7347864 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento,

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- scarpe da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- borraccia d’acqua

- cappello o bandana

- k-way

- Pila frontale

LETTURA DEL GRADO DI DIFFICOLTA':

FACILE: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate e senza problemi di orientamento nei casi di nebbia o cattivo tempo. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle tre ore. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking, non necessariamente la pedula o lo scarpone.



GUIDE ALTOPIANO

"Guide Altopiano siamo il primo gruppo di guide professionisti dell'Altopiano. Siamo Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte e un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre passioni per la natura, la storia e lo sport ci hanno indotto a scegliere un percorso di vita basato sullo studio dell'ambiente e della storia locale. Laureati in materie scientifiche, turistiche e sportive quali le Scienze Forestali ed Ambientali, le Scienze Naturali e le Scienze Motorie ci siamo specializzati anche in ambito storico con dei corsi riconosciuti dalla Provincia di Vicenza. Per poter esercitare in modo professionale, siamo iscritti regolarmente agli albi professionali di Guida Naturalistica Ambientale (L.R. n. 33 del 2002 del Veneto), o di Accompagnatore di Media Montagna (L.R. 23 luglio 2013, n.18)."

