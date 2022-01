Escursione guidata a Zovencedo

Negli scaranti il disegno dell'acqua, della sua forza, quella che un tempo muoveva le grandi ruote dei mulini nascosti tra le pieghe dei Berici.

Storie di fatica e di durezza: durezza di vita e durezza di pietra, scavata, plasmata, sottratta, vissuta.

Una mattinata alla scoperta di elementi naturalistici e storici legati al territorio berico di Zovencedo e Villaga, fuori dalla frenesia e dal caos cittadino, su e giù per sentieri e stradine forestali che ci riserveranno incredibili sorprese.



INFO TECNICHE

durata circa 4 h 45' (con pause)

distanza 8 km

dislivello totale + 450 m

grado di difficoltà: E - medio/facile



EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento sportivo adatto alla stagione, zainetto con scorta d'acqua, snack/merenda, un cambio scarpe per il rientro, (consigliati i bastoncini).



Partenza alle ore 8:30 dal parcheggio a fianco del campanile di Zovencedo, dove si ritornerà per le ore 13:15 circa.



Quota di partecipazione € 10 adulti - € 6 bambini fino ai 14 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

POSTI LIMITATI

Telefono / Whatsapp / Telegram 366.4210602

E-mail: sentieriesorrisi@gmail.com



In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a data da definire.