Escursione guidata a Monte Zebio sulle tracce della Brigata Sassari, in compagnia delle guide abilitate AIGAE Laura ed Enrico.

Le parole del capitano Emilio Lussu guideranno nei percorsi della Grande Guerra, in un'escursione di inizio autunno piena di colori e di storie da raccontare.

Attraverso un bosco misto di faggi e abeti raggiungeremo i luoghi che durante la Grande Guerra furono teatro di continui assalti da parte delle truppe italiane. Parallelamente a paesaggi incantevoli, grandi storie di uomini dominano la scena, in un ambiente suggestivo e ricchissimo di testimonianze storiche.

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 09:00

Escursione guidata a Monte Zebio: l'odissea della Brigata Sassari

Monte Zebio a 1.800 mt, Asiago.

- Percorso ad anello

- Sviluppo circa 8 km

- dislivello in salita di 400 metri

- ritrovo DOMENICA 3 OTTOBRE ore 9 al parcheggio aeroporto Romeo Sartori - Asiago

- difficoltà: medio facile

Tariffa di partecipazione: € 15 adulti - € 8 ragazzi 12-18 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Laura 349 4658514

Il percorso dura 4-5 ore soste incluse, non presenta difficoltà particolari ma richiede comunque un minimo

di allenamento, se non altro nel primo tratto, in cui il sentiero sale deciso nel bosco, per poi farsi via via più

dolce). E’ adatto ai bambini di età superiore ai 12 anni.

Tutti i dettagli https://www.venicearound.it/meta/escursione-monte-zebio/