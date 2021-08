Escursione gratuita: Vaia e Grande Guerra

La distruzione, la paura, il fragore… sono solo alcuni degli aggettivi che accomunano la Grande Guerra e la tempesta Vaia. Passo dopo passo capiremo assieme come l’uomo con il suo lavoro e le sue scelte abbia mutato il paesaggio, e di come le alterazioni del clima possono rendano sempre più fragile il nostro territorio. Nono sono bastati cento anni a rimarginare le ferite del conflitto e forse ne serviranno altrettanti per non vedere più il triste lascito di Vaia.

DOMENICA 5 SETTEMBRE DALLE ORE 15:00

Escursione GRATUITA con prenotazione OBBLIGATORIA con messaggio/whatsapp al 3471836825

RITROVO: Roana - Piazza Santa Giustina

Difficoltà: 2 su una scala da uno (facilissima) a cinque (impegnativa), circa 5 km e 200 m di dislivello

Dotazione consigliata: scarponi/scarpe da trekking, vestiario adeguato alla montagna, k-way, acqua (o altra bibita) per la durata dell'escursione.

PROGETTO "IL FRONTE DI VAIA"