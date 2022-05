Escursione Gratuita: Vaia e Grande Guerra, così simili, così diversi

La distruzione, la paura, il fragore… sono solo alcuni degli aggettivi che accomunano la Grande Guerra e la tempesta Vaia. Passo dopo passo capiremo assieme come l’uomo con il suo lavoro e le sue scelte abbia mutato il paesaggio, e di come le alterazioni del clima possono rendano sempre più fragile il nostro territorio. Nono sono bastati cento anni a rimarginare le ferite del conflitto e forse ne serviranno altrettanti per non vedere più il triste lascito di Vaia.

Sabato 7 maggio 2022 dalle 16.00 alle 19.00

Escursione GRATUITA con prenotazione OBBLIGATORIA.

DIFFICOLTÀ: 2 su una scala da uno (facilissima) a cinque (impegnativa), circa 5 km e 200 m di dislivello.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca.

COSTO: gratuita, finanziata dal progetto "Il Fronte Vaia". Prenotazione OBBLIGATORIA.

INFORMAZIONI: https://www.asiagoguide.com/ TEL.347 183 6825