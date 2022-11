Escursione gratuita in Marcesina e Valmaron

La Piana di Marcesina è un’area molto ampia situata nella parte più a nord del Comune di Enego. Si tratta di un vasto pianoro a circa 1400 m di quota, dove, per via della particolare orografia, durante gli inverni si registrano temperature molto rigide anche fino a -40 °C e per questo è stata definita la “Finlandia d’Italia”.

Conoscere un territorio e le sue vicende, aiuta molto nel leggere il paesaggio, capire da dove origina e intuire come evolverà…

Passo dopo passo, seguendo il nuovo sentiero ricavato tra i percorsi storici e forestali di Valmaron e di Marcesina, parleremo di Vaia, del suo impatto sull’ambiente e sugli abitanti. La distruzione prima e la ricostruzione poi… esattamente come fu con la Grande Guerra. Infatti, il territorio del Comune di Enego è stato uno tra i più colpiti da questo evento meteorologico che ha causato l’abbattimento di circa 350.000 alberi (per la quasi totalità di abete rosso) e coinvolgendo una superficie di circa 1.000 ettari.

Una passeggiata emozionale, avvolti dalla storia e dalla natura, volta a far conoscere a tutti l’impatto dell’uomo sia nel breve che nel lungo periodo.

Sabato 5 Novembre 2022 dalle 9:30 alle 12.30

Meta: Percorso Connessione delle Memorie - Valmaron - Piana di Marcesina



ESCURSIONE GRATUITA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

DIFFICOLTÀ: 2 su una scala da uno (facilissima) a cinque (impegnativa).

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m, non sono presenti tratti esposti. La lunghezza del percorso è di circa 7,5 km.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione, eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, berretto.

COSTO: gratuita, finanziata dal progetto "Connessione delle Memorie".

RITROVO: Rifugio Valmaron, Enego (VI)

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

Foto di Elio Stevanin

Il progetto "Connessione delle Memorie" viene realizzato grazie ad un finanziamento erogato a seguito di un accordo tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui il Comune di Enego è beneficiario e mira a valorizzare i territori colpiti dall’evento Vaia, in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale.