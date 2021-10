Con una facile passeggiata si scoprirà come gli animali delle nostre montagne siano in grado di superare molteplici difficoltà, non ultime quelle legate alla distruzione del loro habitat come avvenne nel Primo Confitto Mondiale o con la tempesta Vaia. La forza della natura si vede proprio in questa straordinaria capacità di ripresa, nonostante tutto e nonostante tutti. Con un po’ di fortuna, in queste zone si potranno avvistare i primi a beneficiare delle nuove radure create dal vento, come le lepri ed i caprioli, ma non solo.

SABATO 30/10/2021 DALLE ORE 14:30 ALLE 17:30

Escursione Gratuita - Gli animali del bosco tra guerra e pace - Rasta

PROGETTO "IL FRONTE DI VAIA"

escursione GRATUITA con prenotazione OBBLIGATORIA con messaggio/whatsapp al 3471836825

RITROVO Roana Turismo

https://maps.app.goo.gl/jJAFTKkR1cShkKVV9

Difficoltà: 2 su una scala da uno (facilissima) a cinque (impegnativa)

Dotazione consigliata: scarponi/scarpe da trekking, vestiario adeguato alla montagna, k-way, acqua (o altra bibita) per la durata dell'escursione