Escursione: Forte Lisser e i sentieri di guerra

Il Forte Lisser recentemente restaurato, era stato costruito per controllare e sbarrare la bassa Valsugana. Si trova in un punto strategico e dominante, da cui si gode di una vista sconfinata verso le catene dolomitiche: dai Lagorai alle Pale di S. Martino, passando per le Vette Feltrine; poi il Grappa e la Valsugana e sotto sprofondato nel verde, l’abitato di Enego.

Il sentiero percorso conduce all’esplorazione della Cima del Monte Lisser e al Monte Lambara.

La guida partendo da un’analisi del paesaggio vi condurrà in un viaggio nella storia per scoprire come la Grande Guerra abbia mutato questo territorio.

Durante il percorso sosta per il pranzo al sacco tra i pascoli di Enego dove si possono ammirare tante marmotte che fanno capolino dalle loro tane.

Domenica 26 settembre 2021 dalle 9:30 alle 15:30

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarpe da trekking, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro).

COSTO: 20€ , 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni

Biglietti

www.asiagoguide.com/prodotto/domenica-26-settembre-2021-dalle-930sentieri-di-guerra-forte-lisser

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.