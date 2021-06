Il gigante di pietra: panorami su Asiago da Forte Interrotto

Prezzo non disponibile

Forte interrotto: una piacevole escursione dedicata alla scoperta del territorio.

Partiremo dal centro di Asiago per dirigerci alla volta del monte interrotto, dove sorge l'omonimo forte. Cammineremo tra contrade e prati, palco e scenografia naturale dei libri di Mario Rigoni Stern.

Arrivati al forte ci si aprirà un fantastico panorama sull'Altopiano,

una mezza giornata tra storia e natura.

Sabato 5 giugno 2021

Difficoltà: medio-facile.

Escursione di circa 13 km con 400 m di dislivello.

Ritrovo e partenza: ore 9:30 presso l'ingresso del palazzo del ghiaccio Odegar di Asiago, rientro previsto nel primo pomeriggio.

Pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di venerdì 4 giugno.

Per info e prenotazioni

WhatsApp 3487700905 Alex

Per garantire un'escursione in piena sicurezza il numero di partecipanti è ridotto.

L'attività si svolgerà rispettando le indicazioni nazionali per la prevenzione anti covid-19.

Cosa portare:

-scarpe da trekking

-zaino con snack, acqua, pranzo, un cambio

-mascherina

-gel disinfettante

-abbigliamento a strati

Materiale consigliato:

-crema solare

-occhiali da sole

-cappellino/bandana

-bastoncini da trekking

Costo: 20€ a persona

(ragazzi fino a 14 anni: 10€

bambini fino a 8 anni gratuito)

La guida:

Alex, guida ambientale escursionistica, laureato in storia.