Paesaggi d'autunno: escursione immersi nel foliage dell'altopiano dei sette comuni

L'Altopiano di Asiago in veste autunnale è una meraviglia!

In questa giornata si ammireranno i colori dell'autunno altopianese nel suo versante orientale, in una zona poco battuta. Il percorso inizia in località Sasso, frazione di Asiago, in una splendida faggeta che ci ammalierà con le sue tinte rossastre, per proseguire attraverso i pascoli del Col dei Remi da cui poi si inizia a godere dei bellissimi panorami sui monti circostanti.

Raggiunto il Col D’Astiago sosta per il pranzo al sacco da una posizione ottima per ammirare il fiume Brenta che scorre in fondo alla valle incorniciato dai paesi del Canale.

Completeremo il nostro itinerario tuffandoci nuovamente nella faggeta, percorrendo una parte del sentiero della Grande Guerra "El Vu" nel tratto da Col d'Astiago a Cima del Cimo, per chiudere infine l'anello.

Insomma, il foliage qui di certo non manca, anzi si esprime in tutta la sua bellezza esplosiva.

ESCURSIONE AL COL D'ASTIAGO IMMERSI NEL FOLIAGE

QUANDO: domenica 17 ottobre 2021

Ore 09:30

Ritrovo presso il parcheggio della Calà del Sasso (link Maps: https://maps.app.goo.gl/ct3umN4YkSd4soBeA)

DURATA: circa 6 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 10 km, dislivello 300 m.

COSTI:

Escursione con guida naturalistico-ambientale

€ 20,00 adulti

€ 7,00 ragazzi sotto i 16 anni

EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, bastoncini, scorta personale d'acqua, pranzo al sacco, abbigliamento idoneo alla stagione.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com - tel. 348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Tessera n° VE281)



Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.



©? Foto di copertina per gentile concessione di Bagaglio Leggero.

