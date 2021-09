Escursione: Fiori e Formaggio

Calvino diceva che “Dietro ogni formaggio c’è un pascolo di un diverso verde sotto un diverso cielo”… una forma poetica per indicare che di giorno in giorno, in base a dove pascolano le vacche, a come e cosa mangiano, al variare del clima e alla tecnica del casaro, noi possiamo avere formaggi anche molto molto diversi. Lo si scoprirà in una facile passeggiata che porterà a scoprire molte delle 146 specie tra erbe e fiori che si trovano nei pascoli dell’Altopiano di Asiago, e che rendono il formaggio delle malghe così unico e prezioso.

11 settembre sabato 9:00 11:00 Made in malga – Fiori e Formaggio

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegniamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarponi, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro).

COSTO: 15€ , 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni

