Siete pronti a salire in slitta con i fantastici Siberian Huskies per provare una delle più affascinanti discipline sportive invernali?

Per secoli gli Inuit hanno utilizzato la slitta trainata da cani come mezzo di locomozione, dove tutti i comandi sono vocali e, a seconda dell’ordine che viene impartito dal musher (il conduttore), i cani leader lo eseguono prontamente.

Grazie al profondo legame di affetto e di rispetto tra il conduttore ed il cane, è in programma una fantastica escursione sulla neve che abbina la passeggiata allo sleddog.

Infatti, in questo anello di circa 4 km, l'escursionista a turno potrà salire sulla slitta assieme al musher e vivere un'esperienza da favola, unica, indimenticabile e tanto sognata fin da bambino.

Venerdì 31 dicembre dalle 9.30 alle 12.30

Escursione e sleddog sulla neve

META: i boschi e i pascoli di Asiago - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 60€ per gli adulti, 30€ per i ragazzi sotto i 10 anni.

NUMERO POSTI: limitati per motivi organizzativi.

RITROVO: alle 09.30 al parcheggio del Osteria Trattoria Fontanella

SP72, 45, 36012 Asiago VI 0424 194 5824

https://maps.app.goo.gl/Mono3udHGB6Ekbw37

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.