Escursione e degustazione in malga sulle colline di Marostica

A Crosara, paesello adagiato sulle colline di Marostica, c'è un sentiero antichissimo che conduce sull'Altopiano di Asiago. È la strada del "Sejo", un selciato di epoca romana calcato per millenni da greggi e pastori.

Percorrendo questo sentiero, dal bosco misto della fascia collinare ci si ritrova ad attraversare boschi di abeti e faggi, rievocando l'antica pratica della transumanza e ammirando panorami incantevoli sulla pianura sottostante.

A conclusione del percorso si fa tappa all'Azienda agricola Kroitzabeg - Agri Pasticceria e Pane.

Qui Rosi ha preparato una particolarissima degustazione a base dei prodotti dell'azienda di famiglia: composte realizzate con frutta di varietà antica o di raccolta selvatica, gelatine di fiori, frollini con burro di montagna e fiori essiccati, pane al lievito madre e farine di grani antichi.

ESCURSIONE SULLE COLLINE DI MAROSTICA CON DEGUSTAZIONE A CURA DELL'AZIENDA AGRICOLA KROITZABEG - LE MARMELLATE DI ROSI



"Antichi sentieri, antichi sapori" è un connubio tra natura, storia e il piacere del buon cibo.



QUANDO: domenica 19 settembre 2021

Ore 9:00

Ritrovo presso il piazzale della Chiesa di San Bartolomeo a Crosara di Marostica (VI) | link Maps: https://goo.gl/maps/fNh7qkivqo2bA7uR9



DURATA: circa 4,5 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 6 km, dislivello 350 m.



COSTO

€ 30,00

Comprende:

Escursione con guida naturalistico-ambientale

Degustazione con i prodotti "Le Marmellate di Rosi" e formaggi di malga in abbinamento



MENU nel dettaglio:

- Zuppa di ortica, tarassaco ed erbe aromatiche con crostini di pane al lievito madre con patate di montagna

- Formaggi di malga con composte abbinate "Le Marmellate di Rosi" e pane fresco alle erbe di montagna

- Dessert con ricotta di malga, gelatina di lavanda e frollino ai fiori di lavanda oppure ricotta, gelatina di sambuco e frollino ai fiori di sambuco.

Le pietanze saranno accompagnate da succo di sambuco.



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati).



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Tessera n° VE281)



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

