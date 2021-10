Escursione e cena al Rifugio Verena

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Escursione di medio impegno che poterà a raggiungere la vetta del Monte Verena dove sorge l’omonimo forte risalente alla Grande Guerra. Una bellissima serata fatta di panorami e colori autunnali; il tramonto in questo periodo è veramente spettacolare. Arrivati al Rifugio Forte Verena si gusterà la bellissima atmosfera ed una buonissima cena.

Per garantire la massima sicurezza i posti sono limitati. Per cenare in rifugio è necessario il GREEN PASS.

ESCURSIONE SERALE E CENA AL RIFUGIO FORTE VERENA

Venerdì 8 ottobre 2021, Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni

RITROVO: ore 15:00 al parcheggio degli impianti di risalita del Verena (di fronte allo Chalet Grizzly).

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Parcheggio Rifugio Verenetta, Via Verenetta, 1, 36010 Roana VI.

DISLIVELLO: 450m.

DIFFICOLTA': ** medio/facile

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

Cena: alla carta in rifugio.

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, pila frontale, scarpe da trekking, zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua, occhiali da sole, cappello o bandana.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 20€ a persona e comprende il servizio guida.

La CENA è da regolare direttamente con il gestore della struttura.

Ragazzi sotto i 18 anni: 10€.

LE GUIDE:

Giulio Nicetto

International Mountain Leader

Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto

Guida Ambientale Escursionistica