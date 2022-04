Un escursione sui Colli Castellari immersi nei colori e nei paesaggi primaverili. Ci si muove su su bellissimi sentieri, sempre tranquilli, gustando i paesaggi collinari ed i panorami che si aprono a perdita d’occhio sulla vicina pianura.

Al termine dell’escursione per chi lo vuole, si fa tappa alla Cantina Ongaresca per una degustazione di vini accompagnati da prodotti locali.

ESCURSIONE DI PRIMAVERA SUI COLLI CON DEGUSTAZIONE IN CANTINA

domenica 10 aprile 2022, Costabissara

RITROVO: ore 9:15 presso il parcheggio della Cantina Ongaresca.

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Cantina Ongaresca, Via Monte Cimone, 10, 36030 Costabissara VI.

DISLIVELLO: 300m.

DIFFICOLTA': ** medio/facile.

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO: al sacco.



PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it



COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 25€ a persona e comprende il servizio guida.

Il costo della degustazione (facoltativa, da regolare direttamente con il gestore della struttura) è di 25€ e comprende:

- 3 calici di vino (bollicine, fermo bianco e rosso);

- 1 tagliere a testa composto da pane, sopressa e sottaceti.

Ragazzi sotto i 18 anni: non consigliato.



LE GUIDE:

Guida Ambientale Escursionistica Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/



MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, scarpe da trekking, zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua o thermos di the, occhiali da sole, guanti, cappello o bandana.