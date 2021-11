Escursione: dalle Palafitte ai Mulini, la storia di Fimon

Prezzo non disponibile

Fimon è una piccola comunità nel cuore dei Berici, un luogo magico dove il tempo sembra essersi fermato. Bellissima e ricca di curiosità è la sua storia, da comune autonomo (uno dei primi del vicentino) al consorzio di bonifica (nato proprio qui) fino ai mulini. E poi l'attività di estrazione della torba, le ricerche preistoriche... e le palafitte!

Una grande escursione ad anello in un luogo molto importante del vicentino, l'occasione per passare una bellissima giornata in zone che vi faranno dimenticare la vostra quotidianità.

DOMENICA 28/11/2021 ALLE ORE 09:00

Luogo e ora di ritrovo:

Ore 9:00 a Fimon (paese no lago), davanti all'osteria "Al Centro" (da Carletto)

Via Valle dei Molini, 3 https://maps.app.goo.gl/atDizK3qxDCsjizP9

Dati tecnici:

-Lunghezza: 16 km circa

-Dislivello in salita: 600 m circa

-Impegno e difficoltà: medio

-Rientro a Fimon previsto per le 16 circa.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (pranzo al sacco)

-Pila frontale o torcia (consigliato)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti

Pranzo: al sacco

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida. 10 euro per i minori di 14 anni.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica