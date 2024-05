Escursione: dall'Altopiano del Feo al Buso del Soglio

Domenica 19 Maggio 2024, si terrà, alle ore 09:30, a Faedo di Monte di Malo, l'escursione dal titolo: Dall'Altopiano del Feo al Buso del Soglio.

"Il luogo chiamato il Feo, arroccato sul crinale dei monti, proprio sopra Monte di Malo, sembrava non appartenere a questo mondo."

Così raccontava l’altopiano di origine vulcanica da cui parte il nostro itinerario Luigi Meneghello, indimenticato scrittore, nel suo romanzo "Libera Nos a Malo". Ne cammineremo i boschi, tra doline, contrade e luoghi della prima guerra mondiale, raggiungendo Monte di Malo, località la cui posizione geografica ha favorito, nei secoli, il passaggio e lo stanziamento di popolazioni che vi hanno lasciato tracce tutt’oggi ancora rintracciabili, nei nomi delle località, così come nelle architetture. Ripercorrendo la storia dei luoghi, giungeremo fino al panoramico monte Soglio da cui apprezzare la vista sulla vallata sottostante e poi scenderemo nelle sue viscere, percorrendo una galleria naturale che lo attraversa per intero, per una lunghezza di 400 metri..

Per chi lo desidera, al termine dell’escursione sarà possibile una sosta in bruschetteria, in prossimità del luogo di arrivo.

Il luogo di ritrovo sarà comunicato al momento della prenotazione.

Dettagli tecnici:

Escursione medio/facile

Durata: 3,5 ore

Lunghezza: 8 Km

Dislivello totale: ± 240mt

Contributo di partecipazione:

Adulti: 15,00 €

Bambini 6-13 anni: 8,00 €

Bambini sotto i 6 anni gratis

Equipaggiamento: Si consiglia di indossare scarponcini trekking, abbigliamento a strati adatto alla stagione, si consiglia inoltre portare bastoncini da trekking, scorta d'acqua e snack.

Necessaria pila fontale e caschetto se in possesso. Possibilità di noleggio caschetto al costo di 3€.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di Sabato 18 Maggio, inviando un’e-mail all’indirizzo:

viandantidiversi@gmail.com o al numero 328 2397358

Escursione organizzata dall’OGD Pedemontana Veneta e Colli in collaborazione con Viandanti DiVersi, Guide Ambientali Escursionistiche